Спасателям Карелии передали шесть новых спецавтомобилей

Технику задействуют в тушении пожаров и доставке аэромобильной группировки к месту ЧС, сообщил в соцсети глава Карелии.

Пожарным и спасателям Карелии передалии новую технику, рассказал на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.



«Шесть спецавтомобилей - ключи от них вручили подразделениям МЧС России – готовы к работе. Технику задействуют в тушении пожаров и доставке аэромобильной группировки к месту ЧС. Оснащаем наших огнеборцев не только за счет федерального бюджета.



В течение пяти лет для республиканских частей мы приобрели 28 пожарных автомобилей с оборудованием, семь из них - в 2022 году. Также этим летом пополнилась база карельской республиканской поисково-спасательной службы. На вооружение КРПСС поступили вездеход, катер и аэролодка», - написал Парфенчиков.



По его словам, в частности, за счет этих приобретений в республике снизилась гибель людей на пожарах.