Спасен один человек: появились подробности масштабного пожара в пригороде Петрозаводска

С огнем в поселке Бесовец боролись 24 пожарных.
Подробности вчерашнего пожара в Прионежском районе рассказали в МЧС Карелии.
Огонь повредил две квартиры, отметили спасатели.Причину пожара предстоит установить специалистам ведомства.
На месте происшествия работали 7 единиц техники и 24 человека, из них от МЧС Карелии: 6 единиц техники и 19 человек.
На пожаре был спасён 1 человек, уточнили в ведомстве.
Напомним, накануне, 19 декабря, в поселке Бесовец, в ТСН «Северные просторы» загорелся двухквартирный жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в 16.12.
Там горел двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади.
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