Спасен один человек: появились подробности масштабного пожара в пригороде Петрозаводска

С огнем в поселке Бесовец боролись 24 пожарных.

Подробности вчерашнего пожара в Прионежском районе рассказали в МЧС Карелии.

Огонь повредил две квартиры, отметили спасатели.Причину пожара предстоит установить специалистам ведомства.

На месте происшествия работали 7 единиц техники и 24 человека, из них от МЧС Карелии: 6 единиц техники и 19 человек.



На пожаре был спасён 1 человек, уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне, 19 декабря, в поселке Бесовец, в ТСН «Северные просторы» загорелся двухквартирный жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в 16.12.

Там горел двухквартирный жилой дом. На момент прибытия пожарных здание горело по всей площади.