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Спасение от мошенников стоило петрозаводчанке 275 тысяч кредитных рублей

Новости. Криминал
15:37, 11 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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Лжеработник банка убедил 23-летнюю жительницу Петрозаводска взять кредит, чтобы спастись от мошенников.

По сообщению МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску проводят проверку по заявлению 23-летней петрозаводчанки. Девушка рассказала, что вечером ответила на телефонный звонок с незнакомого номера. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит. По его словам, чтобы заблокировать эту операцию, владелице счета необходимо подать заявку на кредит самостоятельно. Не прекращая разговора, злоумышленник дождался одобрения и зачисления кредитных средств на счет клиентки. После этого он убедил ее обналичить денежные средства и перевести их через терминал самообслуживания на четыре неизвестных счета.

В результате жительница Петрозаводска направила 275 тысяч рублей якобы на резервные счета. Она была уверена в том, что деньги вернутся обратно. После совершения последнего перевода, псевдо-сотрудник банка попрощался с ней и больше не выходил на связь. Девушка обратилась в полицию, где ее подозрения подтвердили оперативные сотрудники.

Ранее пенсионерка в Карелии отдала мошенникам почти 100 тысяч рублей, чтобы компенсировать траты на омолаживающий крем, который ей не помог.

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