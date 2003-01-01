Спасенную в Карелии нерпу выпустили в Ладожское озеро

Нерпа Норпа набралась сил и после реабилитации вернулась в дикую природу.

15 августа Фонд друзей балтийской нерпы выпустил в Ладожское озеро последнюю в этом сезоне подопечную. «Водоканал Санкт-Петербурга», на территории которого находится центр, опубликовал трогательное видео.

Нерпу нашли 28 апреля в городе Сортавала в истощенном состоянии — она весила около 4 кг, что в три раза меньше нормы. За четыре месяца реабилитации в центре фонда в Репино нерпа окрепла, набрала вес и научилась самостоятельно охотиться.

Ей дали имя Норпа, что на карельском означает «нерпа». Это была единственная нерпа из Карелии, попавшая в фонд в 2025 году. Всего за сезон 2025 года специалисты фонда выпустили в Финский залив и Ладожское озеро 39 детенышей ластоногих.

Центр работает с 2014 года и за это время помог более чем 200 животным. Некоторые из них остались жить в центре, так как не смогли адаптироваться к дикой природе. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды выпускали в дикую природу, но он возвращался к людям.