Спасенный в Петрозаводске малыш обрел семью

Для спасенного из вентиляционной шахты малыша нашли семью.

Как рассказали в карельской поисково-спасательной службе, котенок, спасенный из вентиляционной шахты многоэтажки в начале ноября, долго находился на передержке.

В воскресенье, 19 ноября, кошечка отправилась в свою семью, сообщили спасатели.

В официальном паблике службы поблагодарили всех, кто помогал искать семьи для симпатичной малышки.

«Теперь у нее есть надежные хозяева», — отметили в сети.

Напомним, 8 ноября спасатели помогли выбраться из вентиляции котенку. Малыш не мог выбраться самостоятельно и жалобно мяукал.