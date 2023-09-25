«Спасибо, что вы есть», - жительница Карелии поблагодарила спасателей за помощь

В адрес Карельской республиканской поисково-спасательной службы пришло благодарственное письмо.

В адрес Карельской республиканской поисково-спасательной службы пришло благодарственное письмо. Об этом сообщили в официальном паблике спасателей в соцсети.

Автор письма выражает слова благодарности спасателям Петрозаводского поисково-спасательного отряда. «Очень приятно, спасибо», — отметили в паблике поисково-спасательной службы.

В группе учреждения опубликовали текст благодарственного письма.

«Хотим выразить огромную благодарность группе спасателей, которые в ночь с 14 на 15 сентября в районе станции Нырки нашли нашу родственницу», — написала жительница Карелии Юлия А.

Женщина поблагодарила спасателей за смелость и неравнодушие.

«Здоровья вам и вашим близким», — также пожелала она.

«Спасибо, что вы есть», — завершила письмо жительница республики.

Ранее мы писали о том, что спасатели пришли на помощь заплутавшим в лесу петрозаводчанкам.