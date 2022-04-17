«Спасибо тебе, малыш!»: Глава Карелии рассказал о подарке маленького петрозаводчанина ровеснику из Донбасса

Артур Парфенчиков поблагодарил земляков, участвующих в акциях гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Пятая машина с гуманитарной помощью из Карелии отправилась сегодня, 18 апреля, в ДНР. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Любимую игрушку — плюшевую собаку — принёс в подарок маленький житель Петрозаводска своему неизвестному ровеснику из Донбасса. Спасибо тебе, малыш!» — пишет Парфенчиков.

По словам руководителя региона, сегодня таких символически теплых вещей встречается немало.

«Вязаные бабушками носки и шарфы, детские письма и игрушки, продукты питания и стройматериалы — Карелия от всей души помогает жителям Донбасса», — отметил глава Карелии.