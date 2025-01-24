«Спасибо трактористам за их работу»: жительница Медвежьегорска призвала горожан самим чистить дорожки у подъездов

Горожанка поблагодарила трактористов за их труд и уборку снега в городе.

Жительница Медвежьегорска отметила, что трактористы хорошо убирают улицы, а дорожки у дома жильцы могут с лопатами почистить самостоятельно. Об этом сообщили в паблике Медвежьегорск Online.

«Ну вы люди даете, некоторые жалуются на засыпанные заезды трактористами к подъезду дома. Нарочно посчитала по Горького подходы к подъездам и дорожкам, их около 10 между пятью домами. Если каждый поворот да на тропинку трактор будет чистить, так мы вообще не дождемся чистки дорог и тротуаров. Неужели тяжело взять лопату, да откинуть пять-десять лопат снега. Как-будто в многоквартирных домах мужиков путних нет. Вся Карелия Медгору обсуждают, что тропинку к подъезду засыпали. Ужас. Хочу сказать большое спасибо трактористам за их работу», — написала горожанка в соцсети.

Ранее писали о том, что трактористы завалили дом глыбами льда в районе Карелии.