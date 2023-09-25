«Спасибо вам за нелегкий труд», — министр образования Карелии поздравил воспитателей и дошкольных работников

Роман Голубев поздравил всех причастных с Днем воспитателя и дошкольного работника.

Министр образрования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети написал поздравление с Днем воспитателя и дошкольного работника, отмечаемым сегодня, 27 сентября.

«Сегодня мы отмечаем День воспитателя и дошкольных работников. По всей республике их более 8 тысяч человек. Не только как министр образования и спорта, но и как родитель дошкольника хочу сказать огромное спасибо всем, кто работает с детьми! Воспитание ребенка требует немалого труда и стойкости характера. Только поистине добрый и любящий человек может стать настоящим педагогом, — отметил министр. — Вам приходится прилагать большие усилия, чтобы помогать малышам развиваться и раскрывать свои способности. Спасибо вам за нелегкий труд! Благодаря вам, наши чада находятся в надежных и любящих руках».

Роман Голубев порадовался, что в республике немало людей, для которых общение с детьми — истинное призвание.

«От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Будьте здоровы и счастливы», — написал министр.