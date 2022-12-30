«Спасибо за человечность»: жительница Карелии, попавшая в ДТП, поблагодарила сотрудника МЧС за помощь

На трассе в Карелии случайный водитель, который оказался сотрудником МЧС, пришел на помощь семье, попавшей в ДТП.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Медвежьегорского района и рассказала, как она с сыном попала в ДТП и ей на помощь пришел случайный водитель, который единственный не проехал мимо.

Так, 2 января в 14.30 в Кондопожском районе 23-летний начинающий водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», двигаясь из Петрозаводска в Медвежьегорск, нарушил дистанцию перед впереди идущим автогрейдером и совершил столкновение.

В результате аварии ни сам водитель, ни его 53-летняя пассажирка не пострадали, но «девятка» получила такие повреждения, что место ДТП могла покинуть только на эвакуаторе.

По словам участницы ДТП, обратившейся в редакцию, после столкновения со снегоуборочной техникой она пребывала в шоке и не понимала происходящего.

«Грейдер чистил обочину, а потом неожиданно выехал на дорогу, потому что объезжал отбойник. Он оказался перед нами, скорость у нас хоть и была маленькая, но мы все равно в него врезались. В первые минуты я ничего не понимала, была в шоке. Лобовое разбито, капот весь помят. Мы стояли на дороге, а мимо неслись сотни машин, никто не останавливался», - поделилась переживаниями женщина.

По ее словам, водитель грейдера отъехал с дороги на обочину, сказав, что они у него уже вторые такие, кто врезается сзади.

«Мы стояли на дороге и не знали, что делать, начали уже замерзать, но неожиданно, на наше счастье, остановилась машина и молодой человек, его звали Денис, пришел к нам на помощь. Он поинтересовался, что случилось, вызвал пожарных, «скорую» и ГИБДД. Он сам оказался сотрудником МЧС, но был не на службе, ехал по своим делам и тоже торопился, но нас не бросил, дождался, пока приехали спасатели и врачи. Мы еще долго потом ждали ГИБДД, и только поздно вечером, к 21.00, приехали домой. За это время Денис несколько раз звонил нам и интересовался, как у нас дела, как самочувствие. Такое участие совершенно незнакомого нам человека трогает. Хочу поблагодарить его за неравнодушие и человечность. Ведь столько людей проехали мимо, а он остановился. Он помог, не потому что сотрудник МЧС, а потому что человек с большой буквы. Благодаря таким, как он, мы, наверное, и не теряем в веру в хорошее. А остальным хочу сказать, что не проходите мимо чужой беды, ведь не всякий упавший - пьяница, возможно, нужна ваша помощь», - сказала наша собеседница и заплакала.

Спасенная участница ДТП надеется, что руководство МЧС узнает своего сотрудника и объявит ему благодарность за человечность.