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«Спасли не только людей, но и ежиков», — зверьков вынесли из горящей квартиры в Петрозаводске

Новости. Общество
14:30, 02 Декабря 2024
фото: © 1 пожарно-спасательный отряд Республики Карелия / VK

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Подробности спасения людей и животных во время пожара на Кукковке сообщили спасатели.

Пожарные рассказали подробности тушения квартиры, загоревшейся в доме по улице Фролова в Петрозаводске в воскресенье, 1 декабря.

Прибывший на место караул обнаружил, что в подъезде сильная задымленность и едкий дым проникает в квартиры, угрожая жизни людей. Буквально за несколько минут пожарные, используя средства защиты, эвакуировали из подъезда 15 человек, после чего быстро потушили огонь на кухне, не дав ему распространится по всей квартире..

«Примечательно то, что на этом пожаре наши ребята спасли не только людей, но и ежиков. Из горящей квартиры было вынесено три клетки с ежиками», — написали в паблике пожарного отряда про спасение ежей.

Напомним, пожар на улице Фролова произошел 1 декабря. На пожаре никто не пострадал. Причиной возгорания стала оставленная без присмотра гирлянда.

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