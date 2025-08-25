Спасская Губа отметила День села памятным мероприятиям и народными гуляниями

В них принял участие спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович, который и поделился подробностями праздника.

В Старинном селе Спасская Губа в Кондопожском районе в минувшие выходные прошел день села. В них принял участие председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович. Он рассказал о том, как прошел праздник.

Начались праздничные мероприятия не с веселья, а с возложения цветов к Братской могиле, где погребены 664 советских воина. В числе тех, кто почтил память героев Великой Отечественной войны, была и Светлана Костина, внучка одного из бойцов, которая специально приехала для этого из Екатеринбурга.

— Я долгие годы искала деда, — поделилась Светлана Александровна. — В итоге военком Кондопожского района сообщил о Братской могиле в Спасской Губе. Когда я приехала сюда, эмоции переполняли: я это сделала, я нашла. Низкий поклон всем жителям за то, что чтут память. После этого было такое чувство, будто крылья за спиной выросли. Можно сказать, Карелия для меня стала второй родиной.

Спикер парламента отметил, что в селе бережно хранят память о солдатах, ухаживают за Братской могилой, а сейчас помогают участникам СВО.

После этой важной части праздника начались народные гуляния. Одним из самых ярких событий стало подведение итогов ежегодного конкурса «Подворье». Он проводится уже 14 лет. Победители конкурса — хозяева самых красивых цветников и благоустроенных дворов села получили ценные призы.

В этом году победу праздновала Ирина Пауку, ей вручили бензопилу. Жители села рассказали, что благоустройством территорий своих домов они занимаются не ради призов.

— Мы и без конкурса поддерживаем порядок и чистоту. Просто для себя, для внуков. Цветами жена занимается, вот георгины — у нас у одних из немногих они растут, — делится Михаил Курьян.

— Практически всё здесь сделано руками моих родителей. Особенно я горжусь нашими тотемами — их вырезал из дерева мой папа, они защитники нашего подворья. Когда придёт время, обязательно переедем сюда с супругом насовсем, — рассказывает Мария Толмачева.

— У меня огород, земляничник, тыквы, кабачки, подсолнухи. Я очень люблю цветы, их у меня всегда много разных, — поделилась Людмила Ладикайнен.

Элиссан Шандалович высоко оценил теплую атмосферу праздника и особо подчеркнул вклад жителей в развитие своей малой родины:

— Когда приезжаешь сюда — видишь, что здесь всегда комфортно, чисто. Потому что люди живут гостеприимные, неравнодушные и которые трудиться умеют. У вас замечательная команда, которую вот уже 16 лет возглавляет настоящая хозяйка, Людмила Николаевна Дорофеева.

Элиссан Шандалович пожелал селянам не растерять любовь к своей малой родине, передавать ее из поколения в поколение, а также крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения.

От имени депутатского корпуса спикер парламента вручил Благодарственные письма Законодательного собрания самым активным жителям села за вклад в его развитие.