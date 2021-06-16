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Спасжилеты появились в магазинах Карелии: ранее этого потребовали власти

Новости. Общество
15:20, 16 Июня 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что спасательные жилеты уже появились в одном из торговых центров Петрозаводска.

Артур Парфенчиков рассказал в соцсети, что представители бизнеса выполняют просьбу властей о включении спасательных жилетов в ассортимент товаров.

«По моему поручению министр экономического развития Республики О. А. Ермолаев обратился ко всем нашим торговым организациям, включая и магазины на заправочных станциях, организовать массовую торговлю спасательными жилетами детских и взрослых размеров. Приятно, что это обращение не осталось без внимания. Одной из первых откликнулась наша компания „Торговый холдинг Лотос“, разместившая в своём торговом центре на пр. Лесном в г. Петрозаводске в продаже спасательные жилеты. Я надеюсь, что такому примеру последуют и другие торговые организации», — сообщил Парфенчиков.

Ранее министр экономического развития Олег Ермолаев обратился к бизнесу с призывом включить в обязательный ассортимент товаров спасательные жилеты.

Напомним, 12 июня семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми каталась на лодке на озере Кумчозеро вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района. Лодка перевернулась, погибли родители и две девочки 3 и 6 лет. Родители и две маленькие девочки, утонувшие в Медвежьегорском районе, могли бы спастись, если бы на них были спасательные жилеты, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

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Комментарии

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Лёнчик
2021-06-16 16:53:00
9 человек утонули, так " вОвремя " предложили то, что надо было сделать ещё 5 лет назад!!!
Leopol'd
2021-06-16 16:44:38
Да вроде и в ленте, и в сигме, и в большинстве спортивных продавались эти изделия. Не дефицит.
Гость
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