Спавший на дороге пьяный водитель после пробуждения схватился за нож: появились подробности инцидента в Петрозаводске с мигалками и сиреной

Агрессивного и нетрезвого водителя легковушки автоинспекторы задержали накануне на проспекте Александра Невского.

О задержании нетрезвого водителя в карельской столице подробно рассказали в Госавтоинспекции города.

Накануне вечером, 28 января, на проспекте Александра Невского сотрудники дорожно-патрульной службы заметили стоящий на проезжей части подозрительный автомобиль, водитель которого спал за рулем. Полицейские разбудили мужчину. Было видно, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники Госавтоинспекции потребовали предъявить документы. Водитель повел себя агрессивно, достал нож и направил его в сторону полицейских. Сотрудники полиции предупредили нарушителя о применении огнестрельного оружия, после этого мужчина выбросил нож. Агрессора задержали.

Медосвидетельствование подтвердило, что задержанный употреблял алкоголь. Мужчину поместили в изолятор временного содержания Петрозаводска.

За управление автомобилем в состоянии опьянения 47-летний нарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, в Следственном комитете Карелии было возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти.

Напомним, ранее мигалки полиции и вой «скорой» переполошили вечерний Петрозаводск: по оживленному проспекту города водителя легковушки вели в наручниках.