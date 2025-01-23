Спавший на дороге пьяный водитель после пробуждения схватился за нож: появились подробности инцидента в Петрозаводске с мигалками и сиреной

Агрессивного и нетрезвого водителя легковушки автоинспекторы задержали накануне на проспекте Александра Невского.
О задержании нетрезвого водителя в карельской столице подробно рассказали в Госавтоинспекции города.
Накануне вечером, 28 января, на проспекте Александра Невского сотрудники дорожно-патрульной службы заметили стоящий на проезжей части подозрительный автомобиль, водитель которого спал за рулем. Полицейские разбудили мужчину. Было видно, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники Госавтоинспекции потребовали предъявить документы. Водитель повел себя агрессивно, достал нож и направил его в сторону полицейских. Сотрудники полиции предупредили нарушителя о применении огнестрельного оружия, после этого мужчина выбросил нож. Агрессора задержали.
Медосвидетельствование подтвердило, что задержанный употреблял алкоголь. Мужчину поместили в изолятор временного содержания Петрозаводска.
За управление автомобилем в состоянии опьянения 47-летний нарушитель привлечен к административной ответственности. Кроме того, в Следственном комитете Карелии было возбуждено уголовное дело о применение насилия в отношении представителя власти.
Напомним, ранее мигалки полиции и вой «скорой» переполошили вечерний Петрозаводск: по оживленному проспекту города водителя легковушки вели в наручниках.
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