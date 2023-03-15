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Спектакль-монолог о жизни Героя Советского Союза Лисицыной покажут в Нацтеатре Карелии

Новости. Культура
17:20, 16 Марта 2023
фото: © Национальный театр Карелии

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В конце апреля в Нацтеатре Карелии зрителей ждут премьерные показы спектакля «Вепсянка» (12+).

В конце апреля, 20 2и 21 числа, на малой сцене Национального театра республики презентуют «Вепсянку» (12+) — спектакль-монолог о жизни Героя Советского Союза Анны Лисицыной. 

Автор, режиссер и исполнительница — заслуженная артистка Карелии Александра Анискина.

Анна Михайловна Лисицына является одной из самых ярких личностей коренного малочисленного народа республики — вепсов, говорится в пресс-релизе театре.

«История ее жизни — это пример любви и уважения к родной земле и культуре. Она родилась в деревне Житноручей (сейчас это территория села Рыбрека) и с детства говорила на вепсском языке. В 1941 году окончила библиотечный техникум КАССР в Ленинграде (позднее техникум стал базироваться в Петрозаводске, сейчас это карельский колледж культуры и искусств им. Героя Советского Союза А.М. Лисицыной). В день сдачи ее последнего экзамена началась Великая Отечественная война», — сказано с сообщении пресс-службы театра.

Спектакль «Вепсянка» (12+) не только раскрывает малоизвестные страницы биографии Анны, но и знакомит зрителя с особенностями вепсской культуры, дает возможность узнать много нового о республике, считают в Нацтеатре.

Спектакль основан на архивных документах, газетных статьях, очерках и воспоминаниях родственников и друзей Анны Лисицыной.

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