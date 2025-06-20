Спектакль Национального театра Карелии покажут на фестивале в Крыму

Участников фестиваля познакомят с культурой вепсского народа.

Спектакль «Вепсянка» Национального театра Карелии покажут на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в Судаке с 1 по 3 августа. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры Карелии.

Спектакль-монолог рассказывает о жизни Героя Советского Союза Анны Лисицыной. Его автором, режиссером и исполнительницей является заслуженная артистка Карелии Александра Анискина.

Постановка не только раскрывает малоизвестные страницы биографии Анны Михайловны, но и знакомит зрителя с культурой вепсского народа, открывая богатство и уникальность этнического наследия Карелии.

– Большое счастье, что история вепсянки Героя Советского Союза Анны Лисицыной прозвучит на фестивале «Таврида». Это большая гордость для всего вепсского народа, – отметила Александра Анискина.

Всего на фестивале покажут девять театральных постановок из разных регионов страны.