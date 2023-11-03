Спектакль Нацтеатра Карелии получил спецприз на межнациональном фестивале

Критики отметили талантливое воплощение национального эпоса языком современного театра в постановке «Куллерво».
Спектакль «Куллерво» Национального театра Карелии получил специальный приз «За талантливое воплощение национального эпоса языком современного театра» на V Межнациональном театральном фестивале «Сообщение», сообщили в паблике республиканского Минкультуры.
Как отметили в источнике, формат фестиваля, который проводит Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, предполагает обсуждение спектакля членами жюри с труппой театра-участника.
«Бережное отношение к традициям, современное прочтение эпоса, актуальность темы — именно эти аспекты были отмечены в спектакле в ходе разговора с театральными критиками», — написали в сообществе.
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