Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

Спектакль актерского клуба "Особый" "Сказка о царе Салтане" под руководством нашей актрисы Галины Пелевиной завоевал Гран-при на XIV Международном фестивале-конкурсе любительских театров и театров-студий "Авангард и традиции" в Гатчине.
«Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина — история о верности, любви и справедливости, где добро побеждает зло, а семья воссоединяется после долгих испытаний.
Зрители увидели историю царя Салтана, его сына князя Гвидона и прекрасной Царевны-Лебеди, знакомую с детства волшебную историю с говорящей белкой, тридцатью тремя богатырями и коварными завистницами.
Клуб «Особый» — любительский актерский клуб из Петрозаводска, выступающий на различных театральных фестивалях. «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина является шестой постановкой труппы.
Напомним, недавно Карельская филармония получила грант на постановку трех произведений.