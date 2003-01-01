Спектакль из Петрозаводска завоевал Гран-при на международном фестивале

Спектакль актерского клуба "Особый" "Сказка о царе Салтане" под руководством нашей актрисы Галины Пелевиной завоевал Гран-при на XIV Международном фестивале-конкурсе любительских театров и театров-студий "Авангард и традиции" в Гатчине.

фото: © Театр драмы Карелии «Творческая мастерская»