Спектакль по мотивам «Маленького принца» представят в Карелии

В Музыкальном театре Карелии состоится премьера хореографического спектакля «Точка невозврата».
28 февраля и 1 марта Музыкальный театр Карелии представит зрителям премьеру хореографического спектакля по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Спектакль «Точка невозврата» (12+) вдохновлён не только сказкой «Маленький Принц», письмами, дневниками и историями из жизни писателя, но и развёрнут в настоящее время: он включает и личный опыт постановщиков, и вызовы современной жизни.
— Маленький Принц появляется как детское «я» Лётчика: символ искренности, надежды и мечты. Ведь, как писал Экзюпери, «все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит», - говорят в театре.
Хореограф-постановщик Павел Рябов исследует внутреннее состояние Лётчика, пытаясь понять, что именно привело героя к встрече с Маленьким принцем. В фокусе его внимания то время, которое Лётчик провёл в пустыне после падения самолёта до начала сказки Экзюпери. Всегда ли пустыня пуста? И только ли миражи живут в ней?
Главным конфликтом в спектакле является борьба света и тьмы, жизни и смерти, и этот конфликт, прежде всего, выражен в музыке: диссонирующим настроениям композитора Ольги Шайдуллиной противостоит вечный и светлый Иоганн-Себастьян Бах.
Художник-постановщик Альона Пикалова создала метафорическое пространство спектакля, использовав только один арт-объект: самолёт, части которого становятся подиумами для разных сил, одолевающих Лётчика. Художник Ольга Кравцова придумала персонажам символические костюмы, где цвета, линии, объёмы имеют определённую семантику: перед зрителями воочию разворачивается битва Светлых и Мрачных сил. Световая партитура Олега Страшкина подтверждает особую атмосферу спектакля, подчёркивая моменты борьбы и выбора главного героя.
Балет по мотивам «Маленького принца», рассказали в театре, становится историей о каждом из нас: о выборе, о борьбе со страхами, о корнях, которые нас держат, и о том, что позволяет быть самим собой, сохранять искренность и непосредственность.
Драматург спектакля— Маргарита Мойжес. Музыкальный руководитель и дирижер — заслуженный работник культуры Карелии Наталья Настенко.
Премьера пройдет 28 февраля и 1 марта.
Напомним, что Музыкальный театр Карелии, задумав спектакль, впервые приглашал зрителей стать соавторами спектакля, частично профинансировав постановку. Собрать удалось 22% от заявленной суммы.