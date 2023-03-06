Спектакль про мам покажут в Театре кукол Карелии

В ближайшую субботу в Театре кукол Карелии состоится показ спектакля «Гадкий утенок» (6+) по сказке Х.-К. Андерсена.

В субботу, 11 марта в Театре кукол Карелии состоится показ спектакля «Гадкий утенок» (6+) по сказке Х.-К. Андерсена.



«Спектакль-номинант республиканского театрального фестиваля „Онежская маска“ „Гадкий утенок“ (6+) как нельзя лучше подходит для первых выходных после 8 марта, когда поздравляют бабушек и мам», — считают в театре.



Как следует из пресс-релиза, семейную историю рассказывают четыре матери.





«Все они — наседки в прямом и переносном смысле, ведь никто не хочет отпускать своих детей в большой мир: „Нам и здесь хорошо“. Дети еще такие маленькие, а мир так велик», — говорится в сообщении пресс-службы театре.





На республиканскую театральную премию «Онежская маска» в номинации «Лучшая роль в детском спектакле» выдвинуты исполнитель роли Утенка Родион Михно и исполнительница роли Мамы-утки Ирина Будникова.



Режиссер спектакля — Светлана Озерская. Художник — Андрей Запорожский. Художник по свету — Анастасия Кузнецова. Хореограф — Светлана Вакуленко. Композитор — Вячеслав Гайворонский. Саунд-дизайнеры — Софья Скобелева и Дарья Гайворонская.