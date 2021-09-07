Спектакль разыграют на территории петроглифов в Карелии

Фестиваль искусств, посвященный включению онежских и беломорских петроглифов в список всемирного наследия ЮНЕСКО, пройдет 11-13 сентября в Беломорском и Пудожском районах Карелии.

Об этом сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии.

На территория комплекса петроглифов «Залавруга» выступит московский ландшафтно-событийный театр «Театр Притчи» со спектаклем «Знаки солнца на скале». Также запланированы экскурсии, реконструкции первобытных технологий и тематические мастер-классы.

В павильоне «Бесовы следки», будет работать выставка Национального музея Республики Карелия «Петроглифы Карелии: мир образов и образы мира». Для гостей будут организованы экскурсии по фрагменту скалы с выбивками и презентации рельефных копий петроглифов, выполненных на рисовой бумаге. В павильоне пройдет ярмарка, в которой примут участие карельские ремесленники.

Затем выставка, посвященная онежским и беломорским петроглифам, переместится в Пудожский историко-краеведческий музей. Открытие состоится 13 сентября в 14.00, после чего в здании музея пройдут мастер-классы.