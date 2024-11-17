Спектакль с Лерой Ломакиной в Петрозаводске отменили

В ноябре зритель не увидит «Шикарную свадьбу».
В паблике театра драмы «Творческая мастерская» сообщили об отмене спектакля «Шикарная свадьба» в ноябре.
Как рассказали в источнике, приобретенные билеты можно сдать в кассу, а если они были куплены онлайн, то деньги вернутся на карту автоматически.
«О показе спектаклей в декабре и январе, которые проходили с участием актрисы Валерии Ломакиной, мы проинформируем немного позднее», — добавили в сообществе театра.
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