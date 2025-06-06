Спектакль Театра драмы Карелии стал победителем Всероссийского театрального фестиваля

Спектакль «Творческой мастерской» «Космос» отметили на IV Всероссийском моножанровом театральном фестивале «Комедiя-ФЕСТ».
Фестиваль состоялся в Нижнем Новгороде. На суд жюри представили 9 спектаклей из разных городов России. Победителей назвали накануне, 10 июня.
«Ваша художественная смелость и неисчерпаемая фантазия сделали наш фестиваль незабываемым! Каждый спектакль стал жемчужиной программы, раскрывая комедию во всём её богатстве — от тонкой иронии до искромётного гротеска», — написали организаторы фестиваля.
Победителем фестиваля с формулировкой жюри «За лучшую режиссуру» стал спектакль «Космос» по пьесе Алексея Житковского (режиссёр — Артём Галушин).
Напомним, премьера спектакля состоялась в мае прошлого года. Действие спектакля разворачивается в провинциальном городе Бугульма, в котором ждут приезда самого знаменитого человека Бугульмы — космонавта Сергея Лысова. У главной героини спектакля учительницы английского языка Татьяны Гиззатулиной (ее играет Виктория Федорова) связана с ним личная история.
«Комедiя-фест» — это редкий на территории России пример моножанрового фестиваля, посвященного жанру комедии.
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