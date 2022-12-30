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Специалист Минздрава посоветовала поесть перед прогулкой на морозе

Новости. Общество
13:14, 08 Января 2023
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Денис Кожевников

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, чем опасно переохлаждение и как его избежать.

Минздрав Карелии со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздову рассказал, как избежать переохлаждения и обморожения.

По словам специалиста Дроздовой, переохлаждение может обернуться опасным состоянием и перейти в обморожение, а чтобы этого не произошло, нужно следовать нескольким советам.

Зимой одевайтесь на прогулку особенно тщательно:
- Одежда и обувь не должны быть тесными, что обеспечит формирование воздушной прослойки между тканью и телом. Именно она поможет удержать тепло;
- Обувь всегда должна быть немного свободной и сухой;
- Внешний слой должен эффективно защищать от ветра и осадков;
- Перед прогулкой рекомендуется поесть, это даст энергию.
- Если мы промочим ноги или выйдем на улицу с мокрыми волосами, то увеличим испарение влаги, а значит и потерю тепла, которое организму при низких температурах крайне необходимо. Это может привести к развитию простуды.

При переохлаждении на первых этапах организм максимально адаптируется к условиям снижения температуры, тело старается выработать максимальное количество тепла.

Когда человек пребывает в состоянии переохлаждения длительное время, резервные силы организма могут истощиться, будет развиваться обморожение.

- Если вы почувствовали, что ваши руки или ноги начали замерзать, начните их разминать, это поможет улучшить кровоток и быстрее согреться.
- Если обморожение произошло, ни в коем случае не используйте для согревания электрические грелки, нагревательные приборы, открытый огонь.

Чувствительность пораженных участков кожи снижена, и такой способ согревания может привести к ожогу.
Своевременное обращение за квалифицированной медицинской помощью при подозрении на обморожение способствует снижению тяжести последствий.

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