Специалист назвал способы отличить вредные советы по питанию от полезных

Психолог: обычные диеты стали подавать в качестве определенного образа жизни

Лента.ру опубликовала мнение психолога Ирины Ушковой, рассказавшей, что в настоящее время множество так называемых экспертов дают самые разные советы по питанию, которые могут оказаться полезными лишь на словах. Множество «экспертов» стали подавать обычные диеты в качестве определенного образа жизни. Она назвала несколько способов, которые позволят россиянам отличить вредные рекомендации от действенных. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Она отметила, что в наше время диетические идеи утрачивают былую популярность и продаются все хуже. Для того, чтобы они продолжали вызывать интерес, их заворачивают в «красивую обертку», например, людей могут убедить в необходимости поддерживать определенный образ жизни.

«Если вам предлагают изменить образ жизни, отказавшись от целой группы продуктов (без медицинской необходимости), не есть до комфортной сытости, одержимо „следить“ за своим питанием, то это просто очередная диeта. Причем диeта длиною в жизнь», — предупредила Ушкова.