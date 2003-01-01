Специалист назвала, что делает кофе вредным

Диетолог объяснила, когда нежелательно пить кофе.

Кофе, который человек выпивает перед сном, является наиболее вредным. Об этом aif.ru рассказала диетолог Татьяна Селезнева.

Сами по себе кофейные напитки — латте, американо, эспрессо, капучино, раф — не несут вреда. Однако, как отметила специалист, важно количество и время употребления напитка.

— Вредность кофе — в количестве, которое человек употребляет. Не рекомендую выпивать больше двух чашек в день. А также вредными могут быть различные сладкие добавки, например, сахар или сиропы. Стоит помнить, что выпитый на ночь кофе может нарушить сон, — добавила диетолог.