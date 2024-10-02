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Специалист назвала самый опасный для диабетиков продукт

Новости. Медицина
00:10, 10 Октября 2024
фото: © andrei_r / istockphoto

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По результатам исследования диабет чаще всего провоцировали вовсе не сладости.

Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание" Нурия Дианова рассказала РИА Новости, как можно снизить риск развития сахарного диабета.

Специалист сослалась на американские исследования 2023 года. Его результаты показали устойчивую связь между возникновением сахарного диабета и употреблением красного мяса.

"Вывод сделан на основе анализа анкет 216 тысяч участников исследования, которое проводилось в течение 36 лет. За это время заболевание диагностировали у 22 тысяч человек. Выяснилось, что участники со значительным потреблением красного мяса имели на 62% выше риск развития сахарного диабета. А замена всего лишь одной порции мяса на растительный белок из орехов и бобовых снижала риск сахарного диабета на 30%", — объяснила Дианова.

По ее словам, насыщенные жиры, гемовое железо и химические консерванты в мясе вызывают воспаление и окислительный стресс, что поддерживается многочисленными исследованиями в отношении развития сердечно-сосудистых заболеваний и колоректального рака. Эти процессы приводят к накоплению висцерального жира, ожирения, инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета.

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