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Специалист назвала услуги ЖКХ, от которых можно отказаться

Новости. Экономика
22:00, 03 Декабря 2022
фото: © Антон Вергун/ТАСС

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Экономист Финогенова перечислила услуги управляющих компаний, от которых жильцы могут отказаться.

От большинства услуг ЖКХ, которые обеспечивает управляющая компания, отказаться нельзя. Но это возможно в отношении дополнительных услуг: страхование, консьерж и другие, рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Необходимо различать платежи за коммунальные и жилищные услуги. К обязательным коммунальным услугам относится обеспечение различными ресурсами: холодной и горячей водой, водоотведением, тепловой энергией, электро- и газоснабжением, отоплением.

К жилищным — услуги по поддержанию многоквартирного дома в надлежащем состоянии (ремонт лифта, уборка в подъездах, урегулирование запросов жильцов, т. е. содержание и ремонт общего имущества).

«Обычно роль координатора и исполнителя жилищных услуг берет на себя управляющая компания или товарищество собственников жилья», — рассказала эксперт.

По ее словам, отказаться от услуг управляющей компании на основании того, что с ней не был заключен договор — нельзя. Нельзя также отказаться от услуг поставщиков ресурсов и услуг по вывозу мусора.

«Тем не менее, можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — почеркнула Финогенова.

Она напомнила, что перечень услуг, которые управляющая компания должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством. Если же управляющая компания навязывает какие-то не актуальные для конкретных жильцов услуги, то имеется возможность подготовить заявление об отказе и направить его поставщику услуг.

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