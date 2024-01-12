Специалист объяснил, как принять правильное решение

Психолог дает рекомендации для начала сделать три простых шага:

1. Научитесь исходить из своего «хочу». То есть ориентироваться на свои собственные желания, а не на то, что навязано обществом или близкими.

2. Позвольте себе выбирать и стоять на своем. Если вы решили что-то сделать — делайте.

3. Чаще проводите время наедине с собой. Это позволит разобраться в своих желаниях, услышать свои настоящие мысли и потребности.