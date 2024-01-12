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Специалист объяснил, как принять правильное решение

Новости. Общество
00:10, 15 Января 2024
фото: © ipuwadol / istockphoto

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Психолог объяснил, как принять правильное решение, а не прозябать в болоте.

Почему бывает трудно сделать выбор, определиться с окончательным решением, даже если речь идет про банальные вещи? Если это так и тяжело решиться при наличии самых простых вариантов выбора , психолог Лабковский объяснил, почему так происходит и что делать, пишет «Доктор Питер».

Для многих людей знакомо — полчаса стоять перед витриной магазина и никак не решиться выбрать шоколадку или зависнуть в примерочной, задавая себе бесконечные вопросы, так ли нужны это платье или брюки, не полнят ли, не слишком ли яркие, подходящий ли цвет. 

«Если вы никак не можете сделать простой выбор, от которого даже не зависит ваша жизнь, это говорит о страхе что-либо решать даже в мелочах, не говоря уже о смене работы или при переезде, — объяснил психолог Михаил Лабковский. — Если вы чувствуете фрустрацию, когда стоите перед выбором, значит, вы не слушаете и не понимаете себя».

Психолог дает рекомендации для начала сделать три простых шага:

1. Научитесь исходить из своего «хочу». То есть ориентироваться на свои собственные желания, а не на то, что навязано обществом или близкими. 

2. Позвольте себе выбирать и стоять на своем. Если вы решили что-то сделать — делайте. 

3. Чаще проводите время наедине с собой. Это позволит разобраться в своих желаниях, услышать свои настоящие мысли и потребности.  

«Да, психика будет сопротивляться, и вы, скорее всего, наделаете „косяков“, — признает психолог Лабковский. — Но это приведет к тому, что вы почувствуете, что реально живете, а не тратите свое время». 

Психолог отмечает, что люди боятся принимать решения, потому что им бывает очень страшно нести за них ответственность. Именно поэтому многие сидят сложа руки, надеются на чудо, на то, что все само рассосется, — не идут лечить зуб, терпят нелюбимую работу и остаются в изживших себя отношениях, пишет интернет-издание.

«Расколдоваться на самом деле очень просто, — говорит Михаил Лабковский. — Только представьте, что ваша стагнация — отсутствие развития, застой и вечное „болото“ — и есть ваш выбор. Вы выбрали ждать не пойми чего, терять время, сидеть сложа руки. Это выбор, который вы сделали. Как вам такой угол зрения?» 

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