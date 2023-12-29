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Специалист объяснил, какой обогреватель в доме способен разрушить здоровье

Новости. Общество
00:10, 08 Января 2024
фото: © iStockphoto

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Разные виды обогревателей могут по-разному влиять на наше здоровье.

Как сообщил порталу «Доктор Питер» главный врач центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Иван Носков, в холодное время года большинство людей пользуются различными обогревателями для дома.

Сегодня существует множество вариантов подобных приборов. Согласно механизму действия и конструктивным особенностям они бывают разными.

- Тепловентиляторы — прогоняют через себя воздух, нагревая его.

- Масляные — приборы, нагревательная часть которых внутри заполнена масляным раствором, отдают тепло с поверхности.

- Конвекционные — забирают снизу холодный воздух, нагревают его, пропуская через себя, выпускают через верхние отверстия.

- Инфракрасные — нагревают воздух за счет инфракрасного излучения, невидимого глазу.

- Галогенные — похожи на инфракрасные, но отдают тепло за счет использования особой лампы.

- Кварцевые — нагревают воздух за счет излучения тепла от кварцевых деталей прибора.

- Тепловые завесы — устройства, которые отсекают доступ холодного воздуха в помещение за счет мощного тепловентилятора.

Самый основной недостаток любого обогревателя — он сушит воздух. Большинство из них способны критично снизить уровень влажности воздуха — когда она опускается ниже 40%.

В этом случае в первую очередь страдают слизистые оболочки, а в большей степени — слизистая носа, которая пересыхает и перестает выполнять свою основную защитную функцию — служить барьером для пыли и микроорганизмов.

«Таким образом, при длительном воздействии сухого воздуха повышается восприимчивость организма к аллергии и простудным заболеваниям, а со стороны слизистой оболочки глаз может развиться конъюнктивит», — объяснил главврач.

По словам Носкова, максимальный негативный эффект дают тепловентиляторы, которые хоть и быстро нагревают помещение за счет циркуляции теплого воздуха, но при этом максимально его высушивают. Также они способны сжигать кислород, что приводит к дополнительной гипооксигенации. 

Это состояние, когда человек чувствует слабость, сонливость, повышенную утомляемость. 

Самым безопасным считается инфракрасный обогреватель, уточнил врач. Инфракрасный спектр максимально безопасен для человека. По сути, такие лучи — это тепло, а человек, как все теплокровные, сам его выделяет. То есть, этот спектр не является для нас чужеродным и опасным. Такой тип устройств нагревает предметы, а не воздух, поэтому он его не сушит и кислород не сжигается.

«Есть одно «но»: важна правильная эксплуатация такого прибора», — предупредил Иван Носков.

При длительном нахождении рядом с ним можно получить ожоги не только кожи, но и глаз или слизистых оболочек.

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