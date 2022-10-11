Специалист объяснил ослабление ограничений на вывоз валюты из России

Экономист Ордов связал ослабление ограничений на вывоз валюты с потребностями бизнеса.

Ослабление ограничений на вывоз наличными из России более 10 тысяч долларов в валюте облегчит жизнь бизнесу. Так в беседе с «Лентой.ру» указ президента Владимира Путина о праве Центробанка (ЦБ) выдавать соответствующие разрешения объяснил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Вполне вероятно, что восстановление коммерческой деятельности требует необходимости в большем перетоке валюты, чем 10 тысяч долларов. Малый и средний бизнес столкнулся, с одной стороны, с влиянием санкций, а с другой, — с валютными ограничениями Центробанка внутри страны. Это являлось существенным сдерживающим фактором этой деятельности», — объяснил он.

Вполне вероятно, что появилась необходимость принимать не индивидуальные решения для каждой компании, а разработать системный подход

По словам экономиста, в целом это хороший знак для тех, у кого есть недвижимость за границей или планы уехать в другую страну на время в ближайшей перспективе. Эти валютные ограничения были существенным ограничением для каких-то экстренных случаев. Для тех, кто в России, потребности вывозить деньги десятками долларов никакой нет, утверждает специалист.

«Отчасти это может быть связано с тем, что существовали некие недостаточно легальные схемы вывода капитала из России. По отчету ЦБ мы видим, что там какой-то совершенно беспрецедентный отток капитала ожидается из России. Может быть, ЦБ понял, что гораздо проще в некое легальное поле с выплатой всех налогов и людей, и компании попытаться ввести, чтобы не было необходимости поиска альтернативных черных и серых схем вывода денег из России», — заключил Константин Ордов.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который позволяет Центробанку выдавать разрешения на вывоз из страны иностранной валюты в сумме более 10 тысяч долларов. Такое ограничение было введено в марте на фоне экономических санкций из-за начала специальной военной операции на территории Украины.