Специалист объяснила, почему опасно пить кофе по утрам

Россиянам объяснили самую вредную утреннюю привычку кофеманов.

Кофе часто пьют по утрам, чтобы взбодриться. Однако многие россияне при этом допускают важную ошибку, отметила в интервью радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова. По ее словам, этот напиток не следует употреблять натощак.

«Самая распространенная и самая вредная привычка любителей кофе — это пить его на голодный желудок утром. Для многих из них завтрак равен чашке кофе. Это большая ошибка», — считает Ольга Панова.

Привычка начинать день с кофе может приводить к излишнему повышению уровня кортизола в крови и раздражению стенок желудка, продолжила она.

«Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — ред.) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще добавляем этого гормона (кофеин стимулирует выработку кортизола, — ред.). Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делают, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка, поскольку их любимый напиток сильно раздражает стенки этого органа», — предупредила Ольга Панова.

По словам нутрициолога, по утрам следует сначала есть, а потом пить кофе. Тогда уровень кортизола вырастет не так заметно, а желудок будет менее раздражен.