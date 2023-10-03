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Специалист перечислила 5 простых приемов для избавления от хронической усталости

Новости. Общество
00:10, 04 Октября 2023
фото: Freepik

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Нутрициолог объяснила, как можно избавиться от мешающего жить синдрома.

Нутрициолог Карина Антрам рассказала о пяти простых приемах, которые помогут избавиться от хронической усталости. Ее советы приводит Лента.ру со ссылкой на издание Metro.

По мнению Антарам, чтобы восстановить силы и энергию, первым делом нужно научиться контролировать свои мысли и поступки. Она отметила, что без самоконтроля любые усилия будут бесполезными. «Установите большую, амбициозную и дерзкую цель. Она будет мотивировать вас и поможет пережить утомительные и трудные времена в жизни», — дала совет специалистка.

Вторым шагом для избавления от хронической усталости нутрициолог назвала переход на здоровую диету. Она рекомендовала не зацикливаться на ограничениях, а, наоборот, добавить в рацион больше полезных и вкусных продуктов — орехов, ягод, яиц, специй и зелени. Кроме того, Антарам призвала наладить режим сна и заняться спортом. По ее мнению, упражнения не должны быть изнурительными, но важно, чтобы человек занимался физическими нагрузками регулярно.

Также, по словам нутрициолога, поможет избавиться от хронической усталости отказ от одной чашки кофе в день. Вместо ароматного напитка она предложила выпивать чашку костного бульона, который полезен для здоровья кишечника, волос и кожи.

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