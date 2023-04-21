Специалист по дорожному строительству в Карелии за деньги принимал ремонт дорог без проверки

Являясь должностным лицом, мужчина за подкуп подписывал акты приема-сдачи дорожных работ, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сегежского района утвердила обвинительное заключение в отношении 47–летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в коммерческом подкупе.

Как было установлено, с декабря 2019 года по апрель 2020 года обвиняемый, специалист по дорожному строительству одного из крупных предприятий Сегежи, получил от подрядчика в общей сложности 43 тысячи рублей. За это он согласовывал акты приема-сдачи работ с тем объемом, который был в них указан, без проверки и контроля фактического выполнения.

Жителю Карелии теперь грозит штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей, до 5 лет лишения свободы со штрафом до двадцатикратной суммы подкупа, а также запрет на право занимать определенные должности.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сегежский городской суд.