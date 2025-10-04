Реклама на сайте
Тема недели
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20 Статьи
Тема недели
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00 Статьи
Обществоведение
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15 Статьи
Новости

Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии

22:00

Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

20:30

Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска

18:50

Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе

18:00

Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник

17:00

Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

15:50

Схема движения изменится в населенном районе Петрозаводска

14:50

«Благодарю за ваш бесценный труд»: Элиссан Шандалович поздравил учителей

13:30

Пропавшего мужчину ищут на западе Карелии

12:40

«Если б не было учителя»: Артур Парфенчиков поздравил педагогов с праздником

11:40

Рекордная магнитная буря завершилась

11:00

В Петрозаводске столкнулись два мотоцикла

10:20

Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

09:30

В Карелии за девять месяцев родились более 2,5 тысяч детей

08:00

Аналитик рассказал о перспективах рубля до середины октября

00:10

Самые стремительные и выносливые – республиканский легкоатлетический кросс памяти Арне Францевича Кивекяса прошел в Петрозаводске

20:26

В Карелии завершается ремонт дороги «Суоярви — Койриноя»

20:00

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей на трезвость

19:00

Поваленное бобрами дерево перекрыло дорогу к карельскому поселку

18:00

Небольшой дождь и умеренный ветер: прогноз погоды на 5 октября

17:00

В Пудоже открыли новую многофункциональную спортивную площадку

16:00

Все пропавшие около границы с Россией норвежские военнослужащие найдены

15:00

В Карелии фермер высадил на участке землянику, чтобы не лишиться земли

14:05

В Карелии на неделе пройдут временные отключения телерадиовещания

13:10

В Беломорске на четыре дня ограничат движение через железнодорожный переезд

12:30

Юные спортсменки из Карелии завоевали серебро на всероссийских соревнованиях в Сочи

12:00

С 2026 года в России станет доступен межрегиональный перенос мобильного номера

11:30

Посадочную площадку в Костомукше планируют отремонтировать за 2 млрд рублей

11:00

В МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram

10:30

«Маленькие победы»: родители укушенного клещом Всеволода Соловьева рассказали о его состоянии

10:00

В «Прионежской сетевой компании» рассказали о плановых отключениях электричества на следующей неделе

09:30

В аэропорту Пулково введут биометрическую идентификацию

09:00

Мужчина пропал в конце сентября в Петрозаводске

08:30

Внедорожник опрокинулся в кювет в Заонежье Карелии

08:00

Беспилотники атаковали Ленинградскую область

07:30

Автомобиль влетел в припаркованные машины на улице в Петрозаводске

00:30

Названы две общие привычки, объединяющие долгожителей

00:10
Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии
Сегодня 20:30 Экономика
Поделиться

Эксперт назвал водителей, которые вдвое чаще попадают в ДТП, чем все автолюбители в среднем.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Молодые водители с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

— По данным статистики «Ренессанс страхования», именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях — тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю, — сообщил Демидов.

Кроме того, новички на 76% чаще совершают наезды на животных и людей, в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах.

— По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях, — пояснил эксперт.

Впрочем, у такого вождения есть и обратная сторона — новички реже обращаются за компенсацией убытков по повреждениям стекол. Как объяснил эксперт, такие повреждения чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев.

— Если говорить о повреждениях вне ДТП, статистика обратная: у молодых водителей чаще фиксируются проблемы при парковке. Например, такие случаи, как падение инородных предметов на автомобиль, происходят с новичками в полтора раза — на 47% — чаще. Здесь причина заключается в отсутствии привычки правильно выбирать безопасное место для стоянки, — пояснил он.

Обсудить (0) в ленту
Быстрее всех – кросс памяти А.Ф. Кивекяса прошел сегодня на Кургане
Сельскохозяйственная ярмарка начала свою работу в Петрозаводске
Рабочая мода, коммунальный марафон, экспедиция по водоканалу – чем еще удивляли на соревнованиях «Сила РКС»
Зрителям показали закулисье Музыкального театра Карелии
Красивая рысь позировала перед фотоловушкой в заповеднике на границе Карелии
22:00 Природа
Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии
20:30 Экономика
Молодой водитель устроил аварию с тремя автомобилями в центре Петрозаводска
18:50 Дорожная хроника
Молодой мужчина пропал в Суоярвском округе
18:00 Происшествия
Небольшой дождь ожидает жителей Карелии в понедельник
17:00 Погода
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение