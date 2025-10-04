Специалист по страхованию рассказал, какие водители чаще всего попадают в аварии

Эксперт назвал водителей, которые вдвое чаще попадают в ДТП, чем все автолюбители в среднем.

Молодые водители с опытом вождения до двух лет попадают в ДТП вдвое чаще, чем все водители в среднем. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

— По данным статистики «Ренессанс страхования», именно первые два года за рулем остаются наиболее рискованными. В этот период водители действительно попадают в аварии почти в два раза (на 98%) чаще, чем все водители в среднем. Причем речь идет не только о мелких столкновениях — тяжелые происшествия вроде опрокидываний и съезда с дороги у новичков фиксируются в три раза чаще (на 206%), чем в среднем по портфелю, — сообщил Демидов.

Кроме того, новички на 76% чаще совершают наезды на животных и людей, в полтора раза чаще получают повреждения своих транспортных средств в парковочных зонах.

— По большей части это связано с недостатком практики и навыков управления автомобилем в экстремальных ситуациях, — пояснил эксперт.

Впрочем, у такого вождения есть и обратная сторона — новички реже обращаются за компенсацией убытков по повреждениям стекол. Как объяснил эксперт, такие повреждения чаще случаются на высокой скорости из-за камней и мусора на дороге, а характерная для новичков более низкая скорость снижает вероятность подобных случаев.

— Если говорить о повреждениях вне ДТП, статистика обратная: у молодых водителей чаще фиксируются проблемы при парковке. Например, такие случаи, как падение инородных предметов на автомобиль, происходят с новичками в полтора раза — на 47% — чаще. Здесь причина заключается в отсутствии привычки правильно выбирать безопасное место для стоянки, — пояснил он.