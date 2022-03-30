Специалист подсказал, как удалить свои личные данные из интернета

Специалист Журавлёв дал совет, как избежать попадания персональных данных в руки мошенников.

С развитием современных технологий граждане оставляют всё больше "цифровых следов" о своей частной жизни, в том числе — персональных данных. Нередки случаи, когда эта информация "утекает" в Сеть или попадает в руки мошенникам.

Чаще всего незаконно добытые данные выкладываются на специально созданном портале. Блокировка таких сайтов у надзорных органов может занять некоторое время, рассказывает агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Михаил Журавлёв.

В этом случае эксперт не рекомендует пытаться найти себя в таких базах с помощью номера телефона или по ФИО в поисковике. "Таким образом вы можете верифицировать данные для мошенников, которые используют их дальше на своё усмотрение", — говорит он.

В любом случае публикация персональных данных граждан без их согласия либо без законных оснований – это правонарушение.

«Попытайтесь обратиться напрямую к владельцам сайта. В некоторых случаях — если у авторов контента не было злого умысла — это действительно может помочь. Ссылаться можно на Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". Ответственность за такие действия предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях РФ, статья 13.11», — объяснил юрист.

Параллельно Журавлев советует обратиться к операторам поисковых систем и потребовать удалить из поисковой выдачи ссылки на сайты, где незаконно размещены ваши персональные данные — реализовать так называемое "право на забвение".

Обязанность оператора поисковой системы по удалению ссылок на сайты с информацией о гражданах, распространяемой с нарушением закона, а также неактуальной или недостоверной информации, предусмотрена статьей 10.3 Федерального закона N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", указывает эксперт.

Даже если ранее вы давали согласие на обработку персональных данных на конкретном сайте, у вас есть право на отзыв такого согласия. Данное право и обязанность владельца сайта по прекращению обработки закреплены в ч. 2 ст. 9 и ч.5 ст. 21 Закона о персональных данных.

Если ваши попытки урегулировать ситуацию миром не увенчались успехом, эксперт советует обратиться в Роскомнадзор. Кроме того, жалобу можно направить в органы прокурорского надзора, которые примут решение о проведении проверки по факту нарушения законодательства.