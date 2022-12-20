Специалист поликлиники Петрозаводска рассказала, какие витамины нужно есть зимой

Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.

Карелии относится к районам с умеренно-континентальным климатом. Его особенности — непостоянный характер погоды зимой, снегопады часто сменяются оттепелями, и наоборот. Зимы снежные, прохладные, но морозы непродолжительны.

В зимнее время человек подвержен низкой выработке витамина D из-за недостатка солнечного света. Именно под действием солнца он витамин D в коже. При дефиците этого витамина ухудшается состояние костей, зубов и ногтей, снижается иммунитет, появляется постоянная усталость, чувство подавленности. Поэтому в зимнее время необходимо включать в рацион рыбу, рыбий жир, печень трески, молочные продукты и продукты животного происхождения — источники витамина D.

Витамин А важен для поддержания иммунитета и здоровья слизистых. Богаты витамином А печень, чеснок, сливочное масло, томаты, яйца, молочные продукты.

Какие еще витамины необходимо включить в рацион зимой, читайте здесь.