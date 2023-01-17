Специалист посоветовал заменить ушедшую из Россию «Виагру» крапивой

Обычная крапива может заменить собой «Виагру», по словам сексолога, если хлестать ею себя.

При проблемах с потенцией можно бить крапивой по обнаженным половым органам, заявил сексолог Юрий Прокопенко. Неожиданную альтернативу ушедшей из России «Виагре» он посоветовал в беседе с изданием «Подъем». Его слова приводит «Лента.ру».

15 февраля стало известно, что компания «Виатрис» приостановила поставки «Виагры» в Россию. Сексолог Прокопенко поспешил уверить, что российские мужчины без труда найдут замену известному препарату для повышения потенции.

«Можно даже крапивой заменить, если бить по обнаженному члену. Только зачем? У нас вполне выпускают ту же самую „Виагру“. Фабрика „Северная звезда“. Препаратов может быть много», — заявил Юрий Прокопенко.

По его словам, нужно бороться не с симптомами проявления мужской слабости, а искоренять причины недуга. «Если же речь идет о препарате, который изначально называется силденафил (а „Виагра“ — это его торговое название), то точно такой же препарат выпускается „Северной звездой“», — пояснил он.