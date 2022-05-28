Специалист посоветовала, чем необходимо питаться тревожным людям

Диетолог Соломатина порекомендовала включить магний в рацион людям, страдающим тревогой.

Диетолог Елена Соломатина дала совет людям, испытывающим стресс, чувство неразделенной любви и тревогу. Специалист порекомендовала добавить в свой рацион магний, усиленный витаминами группы B для того, чтобы избавиться от симптомов хандры. Своими советами эксперт по питанию поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Люди, заедающие свой стресс, нуждаются в подпитке своей психики позитивными эмоциями. Как известно, еда — это самый простой способ воздействовать на центры удовольствия, находящиеся в мозге. Однако, для того чтобы не передать и не набирать лишний вес, стоит обратиться к биодобавкам, которые помогут снизить уровень стресса.

«Есть те, кто заедает стресс, когда нервничает. Если у человека неразделенная любовь, волнение перед тем, что у него скоро экзамены, какая-то тревожность, скука, одиночество, чувство нереализованности, в этом случае хорошо поможет магний», — высказалась Соломатина.

Этого минерала много в семечках и орехах, поделилась диетолог. Также магний содержится в зеленых овощах, сообщила она. Помимо этого этот элемент можно добирать из биодобавок.

«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим„Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог.

‚Некоторые чувствуют какой-то туман в голове, невозможность сосредоточиться и воспринимать мир позитивно. В это время тоже очень часто хочется все это просто заесть. Посмотрите, чтобы в это время обязательно присутствовали витамины группы В и в частности В12‘, — подсказала Соломатина.

Часто в биодобавках комбинируется магний и витамины группы В, сообщила специалист. Прием препаратов в таком виде поможет улучшить самочувствие и сохранить фигуру, резюмировала она. Кроме того, Соломатина порекомендовала людям, склонным к пониженному состоянию, ввести в привычку два раза в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В — весной и летом.