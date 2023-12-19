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Специалист посоветовала исключить из рациона во время ОРВИ один продукт

Новости. Общество
00:10, 20 Декабря 2023
фото: © StockPhotoPro / Adobe Stock

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Нутрициолог объяснила, что мешает выздороветь во время ОРВИ и гриппа.

Во время ОРВИ и гриппа нужно исключить из рациона один продут, посоветовала нутрициолог Наталия Богданова. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Pravda.Ru.

По словам Богдановой, во время болезни необходимо отказаться от сахара, потому что он мешает работе витамина C. «[Сахар и быстрые углеводы] — это быстрые источники энергии, которые сразу начинают вступать в процессы окисления, но в окислительно-восстановительных реакциях нужен помощник — витамин С. И вместо того, чтобы помогать нашим лейкоцитам бороться с бактериями и вирусами, витамин С будет задействован совсем в других процессах», — объяснила она.

Кроме того, продолжила Богданова, сахаром питается патогенная микрофлора в кишечнике. На время болезни она порекомендовала убрать из рациона печенье, конфеты и сдобные булочки. «Вводим продукты, в которых содержится большое количество витамина С. Лидерами по содержанию витамина С являются не цитрусовые, а шиповник, болгарский перец, облепиха, черная смородина, зелень петрушки, укропа, квашеная капуста и киви», — заключила она.

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