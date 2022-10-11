Специалист предупредил об опасности занятия любовью втроем

Специалист объяснил, почему нельзя заниматься любовью втроем с близкими друзьями.

Сексом втроем нельзя заниматься с близкими друзьями или в случае отсутствия влечения к одному из участников, предупредил психолог, сексопатолог Питер Саддингтон. О негативных последствиях такой интимной близости он рассказал в издании Independent. Его слова приводит Лента.ру.

Саддингтон отметил, что о сексе втроем думают многие пары, но не все решаются реализовать свои фантазии. Кому-то хватает просмотра порнофильма соответствующей тематики, а кому-то необходим реальный опыт. Но стоит помнить, что мечты и реальность сильно отличаются друг от друга. Сексопатолог посоветовал заранее обсудить все детали с партнером, в противном случае есть опасность, что подобные эксперименты закончатся разрывом отношений. «И главное, нужно понять, сможете ли вы видеть своего партнера в постели с другим человеком, или будете мучиться от ревности», — прокомментировал он.

Выбирая третьего человека для развлечений в постели, важно не совершить ошибку: не следует выбирать секс-партнера из близких друзей. Подобный опыт может оказаться опасным для психики и дальнейшего общения с хорошо знакомым человеком. Саддингтон в доказательство своей мысли предложил представить общение с таким другом или подругой через два-три месяца. «Сможете ли вы оказаться за одним обеденным столом и не думать, что когда-то были в одной постели?» — добавил он.

Если вы выберете в партнеры красивую незнакомку из интернета, сходите сначала в бар выпить. Нужно посмотреть, возникнет ли между вами химия. Если симпатия не появится, стоит честно обсудить это втроем. Не соглашайтесь на то, что вам не нравится

Если во время самого процесса один из участников почувствует себя некомфортно и передумает продолжать, нужно сразу сказать об этом остальным участникам. В идеале должно быть стоп-слово, отметил сексопатолог.

После секса втроем стоит обсудить с партнером полученный опыт. Каждый должен рассказать о своих эмоциях, ведь случается, что даже самые крепкие союзы распадаются из-за того, что в спальне оказался третий человек. Если кому-то из пары секс не понравился, повторять эксперимент опасно. Если всех все устроило, нет причин отказываться от разнообразия, отметил Саддингтон.

«Но как только появляется мысль о сексе втроем, важно понять, действительно ли вы хотите взбодрить личную жизнь или вас что-то не устраивает в партнере. Если положительный ответ возникает во втором варианте — это тревожный звонок. В любом случае многие проблемы можно решить общением с близким человеком», — подвел итог сексопатолог.