Специалист предупредил об остановке ипотеки в России

Михаил Гольдберг: ипотека в стране может остановиться без мер поддержки для банков.

В России может остановиться ипотека без сохранения мер поддержки для банков в виде повышенного возмещения по льготным кредитам. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, его слова приводит РИА Новости.

«Мера носит временный характер. Чтобы ипотека продолжалась, необходимо продление выплаты возмещения в размере 3-3,3 процентных пункта по ИЖС и многоквартирным домам соответственно как минимум до конца года. Если этого не произойдет, мы видим большие риски для отрасли как ипотечной, так и банковской», — сказал Гольдберг в ходе дискуссии, организованной «ЕРЗ.РФ».

По словам специалиста, поддержка помогала банкам выдавать ипотеку при как минимум нулевой рентабельности. Без поддержки банки будут выбирать между убытками по ипотеке и по проектному финансированию.

«Я надеюсь, что такой вероятности (не продления возмещения — ред.) нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток и выдачи ипотеки в известной степени остановятся», — добавил Гольдберг.

Ранее возмещение банкам по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка Центробанка, увеличенная на 2 процентного пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке — увеличенная на 1,5 процентного пункта). С 7 февраля по 6 августа Минфин РФ увеличил возмещение банкам до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно.