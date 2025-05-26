здоровье работа экология
реклама на сайте
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10
Стало известно, каким будет детский сад в новом районе Петрозаводска
04.06.2025 12:49

Специалист предупредил об остановке ипотеки в России

Новости. Экономика
20:54, 05 Июня 2025
фото: © Tierra Mallorca / Unsplash

Новости партнеров

Михаил Гольдберг: ипотека в стране может остановиться без мер поддержки для банков.

В России может остановиться ипотека без сохранения мер поддержки для банков в виде повышенного возмещения по льготным кредитам. Об этом заявил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг, его слова приводит РИА Новости.

«Мера носит временный характер. Чтобы ипотека продолжалась, необходимо продление выплаты возмещения в размере 3-3,3 процентных пункта по ИЖС и многоквартирным домам соответственно как минимум до конца года. Если этого не произойдет, мы видим большие риски для отрасли как ипотечной, так и банковской», — сказал Гольдберг в ходе дискуссии, организованной «ЕРЗ.РФ».

По словам специалиста, поддержка помогала банкам выдавать ипотеку при как минимум нулевой рентабельности. Без поддержки банки будут выбирать между убытками по ипотеке и по проектному финансированию.

«Я надеюсь, что такой вероятности (не продления возмещения — ред.) нет. Иначе банкам будет нечем покрыть убыток и выдачи ипотеки в известной степени остановятся», — добавил Гольдберг.

Ранее возмещение банкам по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка Центробанка, увеличенная на 2 процентного пункта, минус ставка по льготной программе (по дальневосточной и арктической ипотеке — увеличенная на 1,5 процентного пункта). С 7 февраля по 6 августа Минфин РФ увеличил возмещение банкам до 3 процентных пунктов и 3,5 процентных пункта соответственно. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение