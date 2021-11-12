Специалист предупредила россиян, в каких продуктах содержится «скрытый» сахар

Диетолог сообщила, что в некоторых продуктах может содержаться сахар, даже если он не указан на этикетке.

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева в беседе с радио Sputnik сообщила, что продукты могут содержать сахар, даже если на этикетке он не указан. Об этом пишет Лента.ру.

Так, к продуктам, содержащим «скрытый» сахар относятся газированные напитки, готовые соусы, фруктовые йогурты и творожные массы, а также различные мюсли и продукты для быстрого завтрака.

Специалист посоветовала внимательно читать этикетку перед покупкой продукта. «Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <…> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — сказала она.