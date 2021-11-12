890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Фура вылетела в кювет с трассы в Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 16:21
Депутаты Госдумы предлагают раздавать новогодние наборы бедным семьям 15
18.12.2021 21:30
Трое жителей Карелии умерли за минувшие сутки от коронавируса
Сегодня 09:52
Тигриное семейство встречает удивленных прохожих в Карелии (ФОТО) 4
Сегодня 11:36
Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам более 20 единиц оружия 15
Сегодня 10:47

Специалист предупредила россиян, в каких продуктах содержится «скрытый» сахар

Новости. Общество
19:30, 19 Декабря 2021
фото: © freepik.com

Новости партнеров

Диетолог сообщила, что в некоторых продуктах может содержаться сахар, даже если он не указан на этикетке.

Кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева в беседе с радио Sputnik сообщила, что продукты могут содержать сахар, даже если на этикетке он не указан. Об этом пишет Лента.ру.

Так, к продуктам, содержащим «скрытый» сахар относятся газированные напитки, готовые соусы, фруктовые йогурты и творожные массы, а также различные мюсли и продукты для быстрого завтрака.

Специалист посоветовала внимательно читать этикетку перед покупкой продукта. «Например, по составу продукт без сахара, но при этом добавляется какой-то сироп: топинамбура, агавы. Это в любом случае простые сахара. Возможно, натуральный подсластитель, например, мед, более предпочтителен, чем обычный сахар, но опять же важно, в каком количестве он будет <…> Сахар может быть, но он должен быть на самом последнем месте в составе, не на первом», — сказала она.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-19 19:36:25
Умереть - не встать.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
18.12.2021, 12:06
В Карелию идут морозы до минус 30 градусов
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
15.12.2021, 16:57
Стало известно, кто займет место уволившегося замглавы Петрозаводска

Чтиво

17.12.2021 15:57
Личное мнение
Местному самоуправлению в России посвящается 8
Или почему поток людей из провинции в Москву не уменьшится, а качество управленцев в городах продолжит падать.
«От своих решений не отказываюсь» 23
15.12.2021 14:38
Зима как «катастрофа» 22
07.12.2021 14:42
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»