Специалист рассказал, что шанс вымирания человечества из-за ИИ равен 95%

Это произойдет в случае, если мир продолжит развивать эту технологию в текущем темпе.

Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, бывший инженер компании Google и Microsoft Нейт Соарес верит, что шанс вымирания человечества из-за искусственного интеллекта равен 95%.

Как написали в британской газете Times, это произойдет в случае, если мир продолжит развивать эту технологию в текущем темпе. По данным издания, специалист сравнил ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости.

— Я не говорю, что мы не сможем остановить машину. Но мы просто несемся на всех парах к обрыву, — приводит газета его слова.

Как рассказали в издании, один из возможных сценариев заключается в том, что ИИ выпустит биологическое оружие, которое распространится в крупных городах, что позволит ему незаметно заразить большую часть населения.