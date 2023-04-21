Специалист рассказал о плюсах и минусах кваса

Например, квас повышает общий тонус организма человека, но приводит к ожирению.

Как на своей странице в социальной сети рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, любимый многими летний напиток квас имеет как плюсы, так и минусы.



«Квас повышает общий тонус организма человека, оказывает положительное воздействие на нервную систему, придает силы. Прекрасно борется с бессонницей, депрессией и неврозами. Способен избавить от авитаминоза, цинги, укрепить зубы и эмаль», - отметил глава Минздрава республики.



Кроме того, квас поддерживает водно-солевой баланс в организме, хорошо утоляет жажду.



«При этом квас - это быстрый сахарный углевод, который приводит к ожирению, как следствие – к проблемам с сосудами, сердцем, могут быть инфаркты, инсульты. Поэтому нужно понимать, что квас не просто вода, а вода с сахаром», - предупредил министр.



Кроме того, употребление сладких напитков, в том числе и кваса, провоцирует быстрый выброс инсулина, и «из-за этого мы после больше съедаем».



Медик не рекомендовал квас людям с такими заболеваниями, как гастрит, язва, цирроз печени, онкология, подагра, гипертония и камни в желчном пузыре. По его мнению, также стоит отказаться от него тем, у кого есть различные проблемы с почками.



«Так как квас имеет в составе спирт, советую отказаться от его употребления беременным и кормящим», - заявил Охлопков.



Наконец, напиток способен задерживать жидкость, провоцировать отеки, что вредно для обладателей высокого давления. Поэтому министр посоветовал выпивать не более 0,5 литра кваса в день.