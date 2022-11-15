Специалист рассказал о скрытых опасностях работы на удаленке

Врач-психиатр среди потенциальных рисков назвал развод и алкоголизм.

Из-за работы на удаленке повышается риск развода, развития тревожных расстройств и даже алкоголизма, предупредил врач-психиатр Антон Бек. В беседе с «Пятым каналом» он рассказал россиянам о скрытых опасностях подобного формата работы. Его слова приводит «Лента.ру».

По мнению Бека, работа из дома — большой стресс для любого человека, потому что у него размываются границы между личным и рабочим временем. Это, в свою очередь, негативно влияет на все сферы жизни человека — социальную, семейную, психоэмоциональную и физическую. Из-за возникших проблем в семье стресс становится только сильнее. В результате у человека могут обостриться психические проблемы, развиться тревожное расстройство или алкоголизм.

В особенно тяжелой ситуации из-за такого формата занятости оказываются матери, которым приходится и работать, и заниматься детьми в одно и то же время. Бек пояснил: «Отвлечешься от рабочих процессов, уделишь время ребенку — снижается эффективность, концентрация внимания падает, это повышает уровень стресс-гормона кортизола в крови, естественно, психоэмоциональный фон снижается, и мы получаем рост психических расстройств, тревожно-агрессивных состояний, алкоголизации».

Помимо этого, психиатр отметил, что с массовым переходом на удаленную работу существенно увеличилось число разводов. Пострадали от нее и непосредственно рабочие процессы, потому что дома сотрудникам сложнее сосредоточиться и не отвлекаться, заключил Бек.