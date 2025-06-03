Профессор РАН дал комментарий полнолунию, которое произойдет в ночь на 12 июня.

Профессор РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев объяснил природу возникновения понятия «клубничная Луна». Его комментарий разместили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По словам эксперта, это название никак напрямую не связано с цветом небесного тела — тем более, что его естественный цвет еизсенен и зависит лишь от условий, при которых на нее смотрит исследователь.

Почему Луна клубничная, наука своими силами ответить не может, точно также, как нельзя строго научно ответить, почему 16-лет брака — это топазовая свадьба, а 28 лет — никелевая. Кто-то когда-то придумал эти названия, они закрепились, и их продолжают использовать, в том числе иногда и сами исследователи, — отметил Сергей Богачев.

Как уточнил профессор, в русский язык этот термин пришел с английского. В англоязычных источниках это название полнолуния объясняют совпадением с временем сбора клубники.

Полнолуние, называемое «клубничной Луной», произойдет ближайшей ночью, с 11 на 12 июня.