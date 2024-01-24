Реклама на сайте

Жилые дома активно строятся в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды»
24.01.2024 15:47
Троллейбус снес два автомобиля в центре Петрозаводска
27.01.2024 16:35
В центре Петрозаводска изменится схема движения
27.01.2024 09:15

Специалист рассказала, как правильно мыть полы, чтобы не угробить здоровье

Новости. Общество
00:10, 28 Января 2024
фото: © CentralITAlliance / istockphoto

Новости партнеров

Специалист рассказала, как правильно применять швабру, чтобы не навредить здоровью.

Мыть полы нужно обязательно: так заметно уменьшается количество пыли, что важно, если в доме есть дети, астматики или аллергики, а также люди с хроническими патологиями. А еще с помощью влажной уборки мы поддерживаем нужный уровень влажности в помещениях, пишет  «Доктор Питер».  

В домашней пыли активно размножается пылевой клещ, один из значимых аллергенов, объясняет патофизиолог Елена Парецкая. Кроме того, могут распространяться и опасные бактерии. Специалист рассказала, как и чем мыть полы, чтобы это было полезно для здоровья.

Самый безопасный способ влажной уборки — это мытье полов при помощи швабры с тряпкой, уточнила Парецкая.  

«Если вы моете полы вручную — внаклонку или на корточках, вы можете всерьез навредить своим суставам и позвоночнику, — предупредила эксперт. — Что касается уборки пылесосом, то определенное количество пыли в любом случае поднимается в воздух, поэтому качество подобной уборки ниже, чем при мытье полов».  

Современные гаджеты — различные виды беспроводных пылесосов и роботы — нужны больше для поддержания повседневного порядка, идеальную чистоту они навести не могут, даже если оснащены насадкой для влажной уборки.

Специалист объяснила, какой должна быть идеальная поза для мытья полов.

«При мытье полов вручную, на корточках с упором на стопы и кисти, вы критично повышаете нагрузку на коленные суставы и поясницу, ухудшаете кровообращение, — отметила врач. — Впоследствии это может грозить воспалительными поражениями суставов и позвоночника, а также застоем крови и варикозным расширением вен на ногах».

Самой правильной будет поза на четвереньках или коленно-кистевая, рекомендовала доктор. В этом случае позвоночник и суставы находятся во вполне естественном и безопасном положении. 

 

Очень важно держать швабру правильно, подчеркнула Елена Парецкая.

При влажной уборке с использованием швабры также важно соблюдать определенные правила — поддерживать правильное положение тела и предупреждать избыточную нагрузку на скелет. 

«Правильной будет поза, при которой спина будет прямой, с незначительным естественным прогибом в области поясницы, — объяснила врач. — Ноги нужно чуть согнуть в коленях, напрячь мышцы брюшного пресса. Моющие движения выполняются преимущественно за счет плечевого пояса, а при необходимости создания большей амплитуды движений необходимо поворачиваться в нужную сторону за счет всего корпуса. Важно не делать резких вращательных движений в области поясницы». 

Рассказала врач и о том, чем лучше мыть пол.

Хотя уборка обычной водой помогает собрать пыль и увлажнить воздух, отмыть загрязнения на покрытии, но полностью устранить опасные бактерии, вирусы или споры грибов она не в силах. Поэтому периодически, раз в 2-3 недели, стоит проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, особенно в разгар простудного сезона. 

Особенно важна такая уборка в домах, где живут дети и есть домашние животные. Использовать нужно эффективные и безопасные средства. 

«Но можно мыть полы и с добавлением небольшого количества соды, уксуса или хлорки, это тоже эффективно, но затем нужно проветрить помещение», — посоветовала врач. — А вот мыть полы с добавлением спирта неэффективно. Он быстро испаряется, а концентрация в воде невелика, эффекта такой раствор не даст».

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.01.2024, 12:39
В Петербурге открывают станцию метро на вокзале, куда прибывают поезда из Карелии
26.01.2024, 22:00
Эксперты рассказали, где в ближайшее время можно ждать землетрясений
25.01.2024, 13:35
Жителей Карелии предупредили о новых квитанциях за свет
21.01.2024, 12:00
Горожанка обнаружила в Петрозаводске удивительное чудо природы
24.01.2024, 20:30
Размер ипотеки в России достиг рекорда
22.01.2024, 12:36
Маршрутки Петрозаводска поедут по новому расписанию

Аналитика

26.01.2024 12:23
Обществоведение
Современные ответы на волнующие вопросы
Завотделением новорожденных Республиканского перинатального центра рассказала, почему важно вовремя сделать скрининг, как защитить новорожденных от гриппа и как быть на связи со специалистами до и после родов.
Здравоохранение по полной программе
23.01.2024 16:00
Механизм решения проблем или кадры решают все
22.01.2024 11:10
Как заработать на усаче
19.01.2024 09:00
Суоярви рискует остаться без городского общественного транспорта
16.01.2024 16:46
Вся аналитика

Медиа

Праздничный железнодорожный состав новогоднего волшебника прибыл в столицу Карелии
09.01.2024 13:37
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.