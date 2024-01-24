Специалист рассказала, как правильно мыть полы, чтобы не угробить здоровье

Современные гаджеты — различные виды беспроводных пылесосов и роботы — нужны больше для поддержания повседневного порядка, идеальную чистоту они навести не могут, даже если оснащены насадкой для влажной уборки.

Специалист объяснила, какой должна быть идеальная поза для мытья полов.

«При мытье полов вручную, на корточках с упором на стопы и кисти, вы критично повышаете нагрузку на коленные суставы и поясницу, ухудшаете кровообращение, — отметила врач. — Впоследствии это может грозить воспалительными поражениями суставов и позвоночника, а также застоем крови и варикозным расширением вен на ногах».

Самой правильной будет поза на четвереньках или коленно-кистевая, рекомендовала доктор. В этом случае позвоночник и суставы находятся во вполне естественном и безопасном положении.