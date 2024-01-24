Специалист рассказала, как правильно мыть полы, чтобы не угробить здоровье

Современные гаджеты — различные виды беспроводных пылесосов и роботы — нужны больше для поддержания повседневного порядка, идеальную чистоту они навести не могут, даже если оснащены насадкой для влажной уборки.
Специалист объяснила, какой должна быть идеальная поза для мытья полов.
«При мытье полов вручную, на корточках с упором на стопы и кисти, вы критично повышаете нагрузку на коленные суставы и поясницу, ухудшаете кровообращение, — отметила врач. — Впоследствии это может грозить воспалительными поражениями суставов и позвоночника, а также застоем крови и варикозным расширением вен на ногах».
Самой правильной будет поза на четвереньках или коленно-кистевая, рекомендовала доктор. В этом случае позвоночник и суставы находятся во вполне естественном и безопасном положении.
Очень важно держать швабру правильно, подчеркнула Елена Парецкая.
При влажной уборке с использованием швабры также важно соблюдать определенные правила — поддерживать правильное положение тела и предупреждать избыточную нагрузку на скелет.
«Правильной будет поза, при которой спина будет прямой, с незначительным естественным прогибом в области поясницы, — объяснила врач. — Ноги нужно чуть согнуть в коленях, напрячь мышцы брюшного пресса. Моющие движения выполняются преимущественно за счет плечевого пояса, а при необходимости создания большей амплитуды движений необходимо поворачиваться в нужную сторону за счет всего корпуса. Важно не делать резких вращательных движений в области поясницы».
Рассказала врач и о том, чем лучше мыть пол.
Хотя уборка обычной водой помогает собрать пыль и увлажнить воздух, отмыть загрязнения на покрытии, но полностью устранить опасные бактерии, вирусы или споры грибов она не в силах. Поэтому периодически, раз в 2-3 недели, стоит проводить уборку с применением дезинфицирующих средств, особенно в разгар простудного сезона.
Особенно важна такая уборка в домах, где живут дети и есть домашние животные. Использовать нужно эффективные и безопасные средства.
«Но можно мыть полы и с добавлением небольшого количества соды, уксуса или хлорки, это тоже эффективно, но затем нужно проветрить помещение», — посоветовала врач. — А вот мыть полы с добавлением спирта неэффективно. Он быстро испаряется, а концентрация в воде невелика, эффекта такой раствор не даст».
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