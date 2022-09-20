Специалистам сферы ЖКХ в Карелии предлагают до 100 тысяч рублей

Стало известно, на сколько повысились за год зарплаты в сфере ЖКХ в Карелии.

По данным сервиса по поиску работы hh.ru, наступление осени и подготовка к зиме привела к повышенному спросу на работников сферы Ж. Х. За последний месяц на сервисе было размещено более 1200 вакансий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 4% из которых пришлось на Карелию.

Чаще всего требуются работники в сферу благоустройства и уборки территорий и зданий.

При этом, несмотря на очевидный рост зарплат, по этому показателю Карелия отстает от средних цифры по Северо-Западу. Так, зарплаты дворников в Карелии в среднем за год выросли с 18 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. В других регионах СЗФО зарплаты дворников и уборщиков за год тоже стали больше с 32 тысяч до 37 тысяч рублей. Зарплата инженеров в республике повысилась за год с 35 тысяч до 46 тысяч рублей, в то время как средняя по Северо-Западу зарплата выросла с 57 до 70 тысяч рублей.

Тем не менее, в Карелии имеются и более оплачиваемые вакансии для специалистов ЖКХ. Так, мастеру службы АСУ обещают платить от 56 тысяч рублей, электрогазосварщику — до 74 тысяч рублей, а вакансия менеджера по продажам в компанию-поставщика оборудования для водоснабжения предполагает зарплату до 100 тысяч рублей.