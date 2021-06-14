Специалистов по производству продуктов питания будут обучать в ПетрГУ

Институт биологии, экологии и агротехнологий ПетрГУ открывает новое направление подготовки «Продукты питания животного происхождения», профиль «Технология производства продукции животного происхождения».

Как сообщили в пресс-службе вуза, на этом направлении будут готовить технологов для предприятий пищевой промышленности.

Обучение будет проходить в заочной форме 4,5 года на платной основе. Основное требование к абитуриентам: наличие диплома о среднем или высшем профессиональном образовании.

На кого рассчитано новое направление подготовки, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».